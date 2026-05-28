Faut-il renouer un dialogue direct avec Moscou à propos de la guerre en Ukraine ? Le sujet est à l'ordre du jour d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne jeudi et vendredi 29 mai à Limassol sur l'île de Chypre. Les précisions de notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.
Réunion informelle des ministres des affaires étrangères européens à Chypre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro