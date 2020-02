Retraites à l'Assemblée : "Ça va être un cauchemar, on ne va pas pouvoir travailler sérieusement !" selon Gilles Carrez (LR)

Ecorama : La Grande Interview • 17/02/2020 à 14:05

C'est parti pour l'examen du projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Un débat marathon et une véritable course d'obstacles du fait des plus de 41.000 amendements déposés, en grande partie par la France Insoumise. L'exécutif vise une adoption rapide, avant le premier tour des municipales, et tant pis s'il faut passer par le 49-3. Mais le texte, toujours décrié, comporte de nombreuses inconnues. Le point de vue de Gilles Carrez, député LR Val-de-Marne, ancien président de la Commission des Finances. Ecorama du 17 février présenté par Vincent Touraine, sur Boursorama.com