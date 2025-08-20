 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mali : l'ex-Premier ministre Choguel Maïga écroué pour détournement de fonds publics

information fournie par France 24 20/08/2025 à 09:41

Au Mali, Choguel Maïga a été inculpé puis écroué mardi pour "atteinte aux biens publics". Il avait été nommé Premier ministre par le général Assimi Goïta, en 2021, avant d'être limogé fin 2024. Du côté de ses partisans, cette inculpation est perçue comme un règlement de compte politique.

