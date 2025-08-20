Le Real Madrid est de retour en Liga avec un premier succès. Dominants mais peu dangereux, les Madrilènes ont fait la différence grâce à un penalty provoqué et transformé par Kylian Mbappé, permettant de battre Osasuna à domicile.
Le Real Madrid démarre sa saison par une victoire grâce à Kylian Mbappé
