Le Real Madrid démarre sa saison par une victoire grâce à Kylian Mbappé

information fournie par France 24 20/08/2025 à 09:24

Le Real Madrid est de retour en Liga avec un premier succès. Dominants mais peu dangereux, les Madrilènes ont fait la différence grâce à un penalty provoqué et transformé par Kylian Mbappé, permettant de battre Osasuna à domicile.

