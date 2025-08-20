Des Ukrainiens interrogés à Kiev réagissaient mardi avec un mélange de scepticisme et de résignation au lendemain du sommet Zelensky-Trump à Washington pour trouver une issue au conflit avec Moscou.
À Kiev, des Ukrainiens sceptiques au lendemain des discussions à Washington
