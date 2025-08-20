Le plus grand salon européen du jeu vidéo s’ouvre mercredi à Cologne. Plus de 330 000 visiteurs et 1 500 exposants sont attendus, avec des annonces phares comme Call of Duty, Resident Evil, la Switch 2 ou la nouvelle Xbox. Mais derrière l’euphorie, le secteur traverse une crise sociale profonde marquée par des dizaines de milliers de suppressions d’emplois.
À la Gamescom 2025, le jeu vidéo s’affiche en fête malgré des licenciements massifs
