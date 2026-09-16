Ursula von der Leyen a dévoilé mercredi des propositions très attendues pour protéger les enfants et adolescents en ligne en Europe: une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 13 ans et des "mini-comptes" aux fonctions bridées pour les moins de 15 ans.
Réseaux sociaux: l'UE propose une interdiction aux moins de 13 ans
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