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Réseaux sociaux : ce qui pourrait changer pour les moins de 15 ans

information fournie par France 24 16/09/2026 à 00:17

La Commission européenne doit présenter jeudi son « EU Kids Act », un texte consacré à la protection des enfants en ligne. Mais dès mercredi, Ursula von der Leyen devrait en dévoiler les grandes lignes devant le Parlement européen. L’idée est de fixer, pour la première fois, un âge numérique commun dans toute la zone euro.

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