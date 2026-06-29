Le tribunal correctionnel de Paris a renvoyé au 8 février le procès à huis clos du rappeur Doums pour violences conjugales répétées sur Adèle Exarchopoulos, son ex-compagne, venue avec son actuel compagnon, l'acteur François Civil. Le rappeur, Mamadou Coulibaly de son vrai nom, est accusé de violences habituelles commises entre 2017 et 2025 sur l'actrice de 32 ans aux deux César, lui causant une incapacité totale de travail (ITT) de deux mois. IMAGES
Renvoi du procès du rappeur Doums pour violences conjugales sur Adèle Exarchopoulos
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