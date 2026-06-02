Fin du suspense au Sénégal. Après 11 jours d'attente, Président Bassirou Diomaye Faye a composé ce lundi, un nouveau gouvernement. Une équipe sans la participation du Pastef, le parti dirigé par son ancien Premier ministre, nouveau président de l'Assemblée nationale et compagnon de route de longue date, Ousmane Sonko. Un gouvernement de 30 ministres dont 4 femmes.
Remaniement ministériel au Sénégal : une nouvelle équipe de 30 ministres dont 4 femmes
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