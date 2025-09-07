Remaniement ministériel au Sénégal. Une nouvelle équipe gouvernementale a été rendue publique été rendu ce samedi. Elle est toujours sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko. Plusieurs ministres ont quitté le gouvernement comme les ministres de la justice et de l'intérieur. D'autres ministres ont vu leur portefeuille changer et de nouveaux ministères ont vu le jour.
Remaniement au Sénégal avec des départs remarqués aux affaires étrangères et à la justice
