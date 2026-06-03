Une proposition de loi écologiste pour limiter les risques d'exposition au cadmium, un métal lourd et toxique, est débattue ce mercredi à l'Assemblée nationale. Les détracteurs du texte dénoncent une initiative dangereuse pour la compétitivité de l'agriculture française. Récit de Marc Paupe.
Réduire notre exposition au cadmium ? Un texte discuté à l’Assemblée
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