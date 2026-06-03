 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Réduire notre exposition au cadmium ? Un texte discuté à l’Assemblée

information fournie par France 24 03/06/2026 à 16:06

Une proposition de loi écologiste pour limiter les risques d'exposition au cadmium, un métal lourd et toxique, est débattue ce mercredi à l'Assemblée nationale. Les détracteurs du texte dénoncent une initiative dangereuse pour la compétitivité de l'agriculture française. Récit de Marc Paupe.

Vidéos les + vues

1

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
2

En Algérie, le harcèlement judiciaire des opposants

information fournie par France 24 08:26
3

Ukraine : au moins 23 morts dans une attaque de drones et de missiles russes

information fournie par AFP 02 juin
4
4

Sébastien Chenu (RN) : "Nous considérons qu'il faut arrêter l'immigration"

information fournie par France 24 09:29
2
5

Hommage à Edgar Morin : Macron salue "un destin exceptionnel du siècle" qui ne céda jamais à "la vérité d'un seul camp"

information fournie par AFP 12:42
2
6

Kenya : l'interdiction du centre américain anti-Ebola prolongée

information fournie par France 24 12:39
7

Un bus frappé par un drone ukrainien dans l'est du pays, sept personnes tuées

information fournie par France 24 13:17
8

L'Iran et les Etats-Unis s'affrontent dans le Golfe, un mort et 63 blessés au Koweït

information fournie par AFP 13:36
5
1

Deux adolescents avouent avoir étranglé Théo, 11 ans, pour du matériel de pêche

information fournie par AFP 26 mai
1
2

Météo-France: la chaleur pourrait atteindre localement "38°C voire 39°C"

information fournie par AFP Video 27 mai
3

Flottille Gaza: Lecornu pense saisir la justice pour des actes "odieux" israéliens

information fournie par AFP Video 27 mai
1
4

Au procès libyen en appel, le cri de rage final de Sarkozy

information fournie par AFP 27 mai
11
5

Canicule: la vigilance orange s'élargit à Paris et sa petite couronne

information fournie par AFP 28 mai
6

Guerre en Iran : combien a déjà coûté l'opération "Epic Fury" ?

information fournie par France 24 28 mai
7

178 ans après l'abolition de l'esclavage, les députés votent pour abroger le Code noir

information fournie par France 24 28 mai
1
8

En pleine canicule, des pompiers déjà inquiets se préparent aux feux de l'été

information fournie par AFP 28 mai
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Cannes: "C'est énorme", réagit Cristian Mungiu après sa deuxième Palme d'or pour "Fjord"

information fournie par AFP Video 24 mai
3
5

Omar et Mounir, en mission contre les violences conjugales

information fournie par France 24 24 mai
6

Une stratégie d’investissement à la portée de tous : LA DIVERSIFICATION !

information fournie par Amundi 21 mai
7

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
8

La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur

information fournie par AFP 26 mai
14

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank