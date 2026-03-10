"L'Europe a commis une erreur stratégique en tournant le dos à une source d'énergie fiable, abordable et à faibles émissions", a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors de l'ouverture d'un sommet sur l'énergie nucléaire organisé près de Paris.
Réduire le nucléaire en Europe était "une erreur stratégique" (von der Leyen)
