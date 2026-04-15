Recul du gouvernement sur le 1er mai : Sébastien Lecornu sous le feu des critiques de son camp

information fournie par France 24 • 15/04/2026 à 14:48

Après la fronde de la gauche et des syndicats sur le travail le 1er mai, le Premier ministre Sébastien Lecornu recule et renvoie le sujet à 2027. Ce renoncement a été vécu comme un désaveu pour Gabriel Attal, qui portait la proposition de loi, et pour ses soutiens accusant le gouvernement de manquer de courage. Le camp présidentiel est-il en train de se craqueler ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien, de la revue Regards, et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique.