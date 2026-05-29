Avec sa série Liberty, consacrée aux tirailleurs sénégalais et au massacre de Thiaroye, le photographe de Dakar interroge les oublis de la mémoire coloniale et redonne un visage à ceux que l’Histoire a longtemps laissés dans l’ombre. Son œuvre est au cœur de l’exposition (Dé)colonisations : des artistes africains interrogent l’Histoire.
Omar Victor Diop au Mémorial de Caen : l’Afrique face aux mémoires coloniales
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