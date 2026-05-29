"De nous voir déjà le 19 juillet, ça ne me plaît pas", a déclaré vendredi Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France qui débute au centre d'entrainement de Clairefontaine sa préparation pour le Mondial-2026.
Equipe de France: Deschamps prône l'humilité à l'entame de la préparation au Mondial-2026
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