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Ligue des champions : entre Paris et Arsenal, la guerre des étoiles

information fournie par France 24 30/05/2026 à 10:40

Le PSG et Arsenal s'affrontent ce samedi en finale de la Ligue des champions, à Budapest. Les Parisiens tenteront de conserver leur titre tandis que les Londoniens, tout juste sacrés champions d'Angleterre, partiront en quête de leur première étoile, 20 ans après leur unique finale dans la compétition, perdue contre Barcelone.

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