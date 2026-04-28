Charles III entre mardi 28 avril dans le vif de sa visite d'Etat aux Etats-Unis, avec une réception en grande pompe à la Maison Blanche et un discours devant le Congrès pour tenter de faire oublier les tensions entre les deux pays sur la guerre en Iran.
Reçu par Trump, le roi Charles III en visite d'État aux États-Unis
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