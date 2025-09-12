Le ministre congolais de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, était l’invité du Journal de l’Afrique sur France 24. Il revient sur les tensions persistantes dans l’Est de la République démocratique du Congo, la présence du M23, les accusations portées contre le Rwanda, et les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Une interview sans détour, à suivre ici.
RDC : Patrick Muyaya répond sur la situation à l’Est et les accusations contre Kigali
