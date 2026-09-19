En République démocratique du Congo, des médecins administrent les premières doses d'un vaccin expérimental contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, dans le cadre du lancement officiel d'une campagne pilote dans la province d'Ituri. Entre 200 et 250 personnes travaillant en première ligne, notamment des professionnels de santé, des membres d'ONG et des représentants des autorités, font la queue devant un centre de vaccination. L'objectif est de tester l'efficacité et la sécurité du vaccin auprès de ces personnes particulièrement exposées.
RDC : début d'une campagne pilote d'un vaccin expérimental contre Ebola
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro