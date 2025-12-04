Donald Trump a présidé à Washington la signature d'un accord de paix avec ses homologues congolais et rwandais, parlant d'un "miracle" alors même que d'intenses combats se déroulent dans l'est de la RD Congo. Paul Kagame a salué sa médiation "pragmatique", tout en avertissant qu'il y aurait "des hauts et des bas" dans l'application de l'accord. Félix Tshisekedi a lui aussi remercié le républicain de 79 ans pour "le début d'un nouveau chemin", avertissant qu'il serait "exigeant" et "difficile".
RD Congo - Rwanda : l'accord de paix signé à Washington dans une ambiance glaciale
