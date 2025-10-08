 Aller au contenu principal
RD Congo : le système de santé à bout de souffle

information fournie par France 24 08/10/2025 à 23:30

En RD Congo, la situation sanitaire dans l’est congolais, qui était déjà dramatique, continue de se détériorer. Selon le CICR qui tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme, les soins deviennent quasiment inaccessibles pour beaucoup d’habitants du Nord et du Sud Kivu, provinces où les combats se poursuivent. Les précisions d'Aurélie Bazzara-Kibangula.

