En RD Congo, la situation sanitaire dans l’est congolais, qui était déjà dramatique, continue de se détériorer. Selon le CICR qui tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme, les soins deviennent quasiment inaccessibles pour beaucoup d’habitants du Nord et du Sud Kivu, provinces où les combats se poursuivent. Les précisions d'Aurélie Bazzara-Kibangula.
RD Congo : le système de santé à bout de souffle
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro