En RD Congo, direction Bunia en Ituri… La province reste l’épicentre de l’épidémie d’Ebola. 86 personnes y sont décédées… 488 cas confirmés y ont été recensé. Ces chiffres sont provisoires car tout le monde ne peut pas encore être testé, les autorités congolaises ne communiquent plus les cas suspects. C’est dans ce contexte que la commissaire de l’Union européenne, Hadja Labib a effectué une visite de terrain.
RD Congo: Hadja Labib commissaire de l'UE à la coopération internationale en visite à Bunia
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