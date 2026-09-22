En RD Congo, les militants de la majorité au pouvoir ont défilé en masse pour soutenir le président Félix Tshisekedi. Une mobilisation organisée une semaine après celle de l’opposition. Objectif affiché : montrer le soutien du camp présidentiel au projet de changement de Constitution.
RD Congo : Démonstration de force de l'UPDS à Kinshasa
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