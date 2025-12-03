Des centaines de partisans du dirigeant sud-coréen déchu Yoon Suk Yeol se rassemblent à Séoul pour réclamer la réintégration de Yoon à la présidence. Le 3 décembre 2024, Yoon a suspendu le régime civil en Corée du Sud pour la première fois en plus de quarante ans, provoquant des manifestations massives et une confrontation au Parlement. IMAGES
Rassemblement des partisans du président sud-coréen déchu Yoon, un an après la loi martiale
