Première Palestinienne à participer au concours de beauté Miss Univers, Nadeen Ayoub dit vouloir profiter de cette plateforme pour montrer une autre facette de l'identité palestinienne et humaniser l'image d'un peuple souvent réduit, selon elle, à ses souffrances.
Nadeen Ayoub, première représentante officielle de la Palestine à Miss Univers
