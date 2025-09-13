Jaida Funk, qui a fréquenté l'école avec l’homme soupçonné d’avoir tué par balle l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk, réagit à l'arrestation de son ancien camarade Tyler Robinson. "Je trouve que c’est vraiment inattendu. Je ne l’ai pas vu venir du tout", confie-t-elle devant la maison des parents de Robinson, dans la ville de Washington, dans l'Utah.
Assassinat de Charlie Kirk: une ex-camarade de classe du suspect témoigne
