A la Fête de l'Humanité, les tensions entre Insoumis et socialistes au grand jour

A la Fête de l'Humanité, à Brétigny-sur-Orge (Essonne), le 13 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )

L'union de la gauche est-elle encore possible ? Les débats à la Fête de l'Humanité tendaient à répondre par la négative samedi à cette éternelle question, en raison notamment d'un échange âpre entre Insoumis et socialistes, les premiers accusant les seconds de se compromettre avec la macronie.

Etaient réunis en milieu de journée sur scène le patron du PS Olivier Faure, la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier, le président des députés communistes Stéphane Peu, l'ancien insoumis François Ruffin et le député LFI Hadrien Clouet.

Ce dernier s'en est pris aux socialistes, contre qui les invectives insoumises pleuvent sur les réseaux sociaux depuis des semaines. LFI a accusé le PS de "trahison" pour s'être dit, avant la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, prêt à gouverner en faisant des compromis afin de tenir compte de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale.

Fustigeant l'accord de non-censure "catastrophique" passé en début d'année entre l'ex-Premier ministre François Bayrou et les socialistes, Hadrien Clouet a mis en garde contre "l'union bourgeoise" avec la macronie et dénoncé les "contre-budgets capitulards". Autant de manières de cibler les socialistes.

"La fin de la Nupes (ex-alliance de la gauche) a été orchestrée par ceux qui niaient qu'il y avait un génocide à Gaza (…) Ils ont eu raison trop tard", a-t-il ajouté.

Le parti à la rose avait annoncé un "moratoire" sur l'alliance de gauche après les attaques du 7 octobre 2023 en Israël, en raison notamment du refus des Insoumis de qualifier le Hamas de mouvement "terroriste".

"Nous n'avons pas tous compris qu'il y avait un acte terroriste perpétré par le Hamas", a répliqué Olivier Faure, sous les huées d'une partie de militants de gauche radicale et d'extrême gauche qui assistaient au débat.

Le contre-budget proposé par les socialistes avant la nomination de Sébastien Lecornu prévoyait un effort budgétaire de 22 milliards pour l'année prochaine, contre 44 milliards pour le plan proposé par François Bayrou avant sa chute.

"Vingt milliards c'est quand même beaucoup pour les gens à qui on les prend !", a cinglé Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting en fin d'après-midi à la Fête de l'Humanité.

- "Gauche Zavatta" -

"Comment a-t-on réussi à avoir dans notre pays les seuls écologistes qui soient militaristes ?", a-t-il également ironisé en appelant à ne "pas écouter" Yannick Jadot et le social-démocrate Raphaël Glucksmann, qui avaient ouvert la porte, avant la nomination de Sébastien Lecornu, à des négociations entre les macronistes et la gauche, pour permettre à cette dernière d'accéder au pouvoir.

Seul sur scène, acclamé par de très nombreux militants, le leader de LFI a certes proposé à ses anciens partenaires de gauche de "reprendre une coalition", mais seulement "sur la base du programme du NFP", le Nouveau Front populaire mis en place pour les législatives de 2024. "On n'en retirera rien du tout", a-t-il prévenu.

"Il ne s'agit pas d'aller bêlant les uns derrière les autres, dire +union, union+ et pour finir, aller chercher le plus petit dénominateur commun", a-t-il mis en garde.

Balayés donc, par le parti qui a réuni de loin le plus d'électeurs à gauche lors de la présidentielle de 2022, les appels à l'union à tout prix.

Le patron des députés communistes Stéphane Peu avait mis en garde plus tôt contre les divisions "inconséquentes" à gauche, appelant à se concentrer sur "l'essentiel" et pas "l'accessoire" alors que Marine Tondelier, fervente défenseuse de l'unité, s'est dite convaincue que Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon allaient finir par rejoindre un processus de candidature commune pour 2027.

Mais en privé, malgré les déclarations publiques optimistes des uns et des autres, le doute est palpable parmi les élus de gauche, alors que le Rassemblement national reste aussi fort dans les sondages et les enquêtes d'opinion.

"Pour la gauche, ça sera difficile de gagner des élections, législatives ou présidentielle, même unie", reconnaissait dans la semaine cadre socialiste.

"En ce moment c'est la gauche Zavatta. Tondelier fait la clown, Mélenchon veut gagner par magie, Glucksmann crache du feu et Faure fait le contorsionniste entre la gauche et les macronistes… Le problème c'est que les fauves sont sortis de la cage", philosophe de son côté un député insoumis.