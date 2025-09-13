 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Gaza-ville : Israël intensifie ses frappes, des Palestiniens quittent la ville

information fournie par AFP Video 13/09/2025 à 18:24

A bord de camions et charrettes tirées par des ânes, chargés de leurs affaires, des Palestiniens circulent sur la route côtière d'al-Rachid, dans le centre de la bande de Gaza, alors qu’ils fuient le nord du territoire sous de violents bombardements israéliens.

Proche orient
Défense
