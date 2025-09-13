A bord de camions et charrettes tirées par des ânes, chargés de leurs affaires, des Palestiniens circulent sur la route côtière d'al-Rachid, dans le centre de la bande de Gaza, alors qu’ils fuient le nord du territoire sous de violents bombardements israéliens.
Gaza-ville : Israël intensifie ses frappes, des Palestiniens quittent la ville
