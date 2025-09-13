Florian Louis : "ll y a une logique d'engrenage, un réveil planétaire des appétits territoriaux"

information fournie par France 24 • 13/09/2025 à 21:37

Multiplication des conflits à travers le monde, violations répétées du droit international, échec de la diplomatie sur de nombreux dossiers, remises en cause de l'ordre mondial tel qu'il existe depuis 1945... Ces dernières années, le monde semble de plus en plus chaotique et dangereux. Les dirigeants prédateurs ne cachent plus leurs ambitions et dans nombre de conflits, c'est la loi du plus fort qui l'emporte sur des tentatives de médiation infructueuses. Vit-on une nouvelle ère des relations internationales ? Comment expliquer le climat actuel ? On en parle avec l'historien Florian Louis, docteur à l'EHESS, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent et auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier en date : "1904, Genèse du XXe siècle" (éditions PUF).