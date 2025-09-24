Sur les réseaux sociaux, la panique s'est emparé de communautés de chrétiens évangéliques américains depuis qu'un pasteur à succès en Afrique du Sud a prédit l'apocalypse pour le 23 ou 24 septembre.
"Raptureday", des évangéliques prédisent la fin du monde
