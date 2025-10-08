Raphaël Glucksmann, fondateur de Place Publique, arrive à Matignon pour y rencontrer Sébastien Lecornu qui reçoit les différents groupes politiques pour d'ultimes consultations au lendemain de sa démission. IMAGES
Raphaël Glucksmann arrive à Matignon pour y rencontrer Lecornu
