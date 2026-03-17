Ses chorégraphies enflamment les réseaux sociaux et ses cours affichent complet à travers le monde. Le chorégraphe et chanteur Ralph Beaubrun est devenu incontournable grâce à une énergie communicative et un style mêlant influences afro, caribéennes et pop. Avec plus de deux millions d’abonnés, il fait danser toute une génération.
Ralph Beaubrun, chorégraphe et chanteur : "Tout le monde peut danser !"
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