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Ralph Beaubrun, chorégraphe et chanteur : "Tout le monde peut danser !"

information fournie par France 24 17/03/2026 à 16:54

Ses chorégraphies enflamment les réseaux sociaux et ses cours affichent complet à travers le monde. Le chorégraphe et chanteur Ralph Beaubrun est devenu incontournable grâce à une énergie communicative et un style mêlant influences afro, caribéennes et pop. Avec plus de deux millions d’abonnés, il fait danser toute une génération.

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