Cette semaine, nous recevons Rafał Trzaskowski, maire de Varsovie et candidat battu de peu au second tour de l'élection présidentielle polonaise de 2025. Pro-européen, il défend les réformes du gouvernement de Donald Tusk et fustige les veto répétés du président Karol Nawrocki.
Rafał Trzaskowski : "Le président Nawrocki veut être le dirigeant polonais le plus anti-européen"
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