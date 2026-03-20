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Rafał Trzaskowski : "Le président Nawrocki veut être le dirigeant polonais le plus anti-européen"

information fournie par France 24 20/03/2026 à 20:25

Cette semaine, nous recevons Rafał Trzaskowski, maire de Varsovie et candidat battu de peu au second tour de l'élection présidentielle polonaise de 2025. Pro-européen, il défend les réformes du gouvernement de Donald Tusk et fustige les veto répétés du président Karol Nawrocki.

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