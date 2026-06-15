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Qui est Didier Deschamps, l'homme fort des Bleus en quête d'une troisième étoile ?

information fournie par France 24 15/06/2026 à 16:16

Bien avant de devenir l'homme fort du football français, Didier Deschamps arpentait les terrains de Bayonne, au cœur du Pays Basque. À la tête des Bleus depuis quatorze ans – un record national –, il a traversé plusieurs générations de joueurs. Sa capacité d'adaptation est considérée comme l'une des clés de sa longévité. Il poursuit désormais un ultime objectif : offrir à la France une troisième Coupe du monde, aux États-Unis, avant de tirer sa révérence à la tête des Bleus.

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