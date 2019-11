Quand les banques se rebiffent contre les géants américains Visa et Mastercard !

Ecorama : Désintoxez-moi • 07/11/2019 à 14:35

Une vingtaine de banques européennes s'unissent pour plancher sur un système de paiement européen. L'objectif : ne plus dépendre des américains Visa et Mastercard. Qu'ont à gagner les banques ? Et le consommateur ? Eléments de réponses avec Ivan Best, directeur de la rédaction de Point Banque. Ecorama du 7 novembre 2019, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com