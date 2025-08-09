 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un avion largue de l'aide humanitaire au dessus de Gaza

information fournie par AFP Video 09/08/2025 à 14:06

Un avion largue des colis d'aide humanitaire au nord de la bande de Gaza. Après 22 mois de guerre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est confronté à une très forte pression en Israël et de l'étranger pour mettre fin à son offensive dans la bande de Gaza, où plus de deux millions de Palestiniens sont menacés d'une "famine généralisée", selon l'ONU.

Proche orient
