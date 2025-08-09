Un avion largue des colis d'aide humanitaire au nord de la bande de Gaza. Après 22 mois de guerre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est confronté à une très forte pression en Israël et de l'étranger pour mettre fin à son offensive dans la bande de Gaza, où plus de deux millions de Palestiniens sont menacés d'une "famine généralisée", selon l'ONU.
Un avion largue de l'aide humanitaire au dessus de Gaza
