La cloche d'une cathédrale détruite par l'explosion atomique à Nagasaki en 1945 et restaurée par des chrétiens américains a retenti pour la première fois depuis 80 ans, samedi, lors des commémorations du bombardement de cette ville japonaise.
Nagasaki: une cloche restaurée sonne pour marquer les 80 ans de la bombe atomique
