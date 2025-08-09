Des manifestants pro-migrants et anti-migrants se font face devant un hôtel Britannia dans le quartier de Canary Wharf à Londres, qui hébergerait des migrants, selon plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Dans plusieurs villes du Royaume-Uni, des groupes d'extrême droite organisent une journée d'action "No Asylum Day" devant des hôtels hébergeant des migrants.
Manifestations pro et anti-migrants devant un hôtel à Londres
