Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine le 15 août dans l'Etat américain de l'Alaska, a-t-il annoncé vendredi, un sommet destiné à discuter d'un règlement de la guerre en Ukraine qui comprendra, selon le président américain, des concessions territoriales.
Le sommet Trump-Poutine aura lieu le 15 août en Alaska
