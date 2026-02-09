 Aller au contenu principal
"Quand des soldats israéliens laissent agoniser sous leurs yeux un enfant palestinien"

information fournie par France 24 09/02/2026 à 07:47

A la Une de la presse, ce lundi 9 février, les réactions à la nette victoire, hier, du socialiste Antonio José Seguro, à la présidentielle au Portugal. Le Premier ministre britannique dans la tourmente, dans le sillage de l’affaire Epstein. Le grignotage de la Cisjordanie par Israël, dont l’armée est accusée d’avoir sciemment laissé mourir un Palestinien de Cisjordanie de 14 ans, après l’avoir abattu. Et les JO d’hiver.

L'offre BoursoBank