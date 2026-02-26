En Libye, le mois de ramadan est rythmé par l'inflation à Tripoli à l'Ouest, tout comme à l'Est, gouvernée par le maréchal Haftar dans une Libye divisée en deux gouvernements. A Benghazi, la clientèle tente de faire face à la fluctuation des prix, tandis que la solidarité avec les plus démunis est aussi très présente pendant le mois saint. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdi Tlili ont pu se rendre sur place.
En Libye, un ramadan sous le signe de l'inflation mais aussi de la solidarité
