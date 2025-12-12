Quand Brigitte Macron se met les "sales connes" à dos

information fournie par France 24 • 12/12/2025 à 14:59

La Première dame est au cœur d’un nouveau scandale. Présente en coulisses pour encourager son ami Ary Abittan avant son spectacle, Brigitte Macron a proposé de "dégager" les "sales connes" qui manifestaient devant le théâtre, des féministes de NousToutes en colère contre l’humoriste accusé de viol. Posséder un compte TikTok peut être synonyme de danger pour les jeunes pakistanaises. Ces dernières années, plusieurs d’entre elles ont été victimes de féminicides pour le "déshonneur" que leurs familles estimaient que cela leur attirait ou de la main d’abonnés dont elles avaient repoussé les avances. Enfin, tour d’horizon avec Ingrid Therwath du phénomène de "l'hétérofatalisme". Ce néologisme définit le ras-le-bol des femmes hétérosexuelles, tellement déçues par les hommes ou le couple qu'elles décident de renoncer à toute relation amoureuse traditionnelle.