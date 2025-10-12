L'Espagne poursuit son sans-faute et se rapproche du but. Face à la Géorgie, la Roja s'en sort tranquillement, même sans certains de ses cadres. "Nous aurions pu gagner avec plus de buts", a déclaré le sélectionneur Luis de la Fuente à l'issue du match.
Qualifications pour le Mondial 2026 : l'Espagne se rapproche, l'Italie espère
