Ce lundi, le conseil de sécurité de l'Onu a tenu une session d'urgence pour examiner la reconnaissance du Somaliland par Israël. Une reconnaissance condamnée par la Somalie et de nombreux pays.
Qu'est-ce que le Somaliland ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro