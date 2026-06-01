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PSG: "Deux étoiles, le triomphe... et la violence"

information fournie par France 24 01/06/2026 à 08:05

A la Une de la presse, ce lundi 1er juin, le retour triomphal des joueurs du PSG à Paris, après leur victoire face à Arsenal en finale de la Ligue des champons. Et la polémique sur les violences en France en marge du match. Une rencontre entre haut gradé américain et des responsables militaires cubains. La décision de Washington d’inscrire deux gangs brésiliens sur la liste des organisations terroristes. Et la passion des Ukrainiens pour un couple de cigognes (et leur portée).

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