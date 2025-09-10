Une ancienne vidéo refait surface sur les réseaux sociaux. Les images, virales, prétendent montrer des terroristes musulmans menaçant de brûler des églises en France dont Notre-Dame-de-Paris. Cet avertissement n'a rien d'authentique : la séquence est montée de toutes pièces.
Prudence face à cette vidéo menaçant Notre-Dame-de-Paris
