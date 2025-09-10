 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Prudence face à cette vidéo menaçant Notre-Dame-de-Paris

information fournie par France 24 10/09/2025 à 22:50

Une ancienne vidéo refait surface sur les réseaux sociaux. Les images, virales, prétendent montrer des terroristes musulmans menaçant de brûler des églises en France dont Notre-Dame-de-Paris. Cet avertissement n'a rien d'authentique : la séquence est montée de toutes pièces.

Syrie

Vidéos les + vues

1

Manifestations au Népal: des bâtiments calcinés et des soldats dans les rues

information fournie par AFP Video 08:42
2

"Bloquons tout": Des manifestants bloquent un rond-point à Marseille

information fournie par AFP Video 08:43
2
3

Au Gabon, des fouilles archéologiques exhument la Préhistoire de l'Afrique centrale

information fournie par AFP Video 08:41
4

Toulouse: la police disperse des manifestants qui font usage de gaz lacrymogène

information fournie par AFP Video 08:43
1
5

"Bloquons tout": des actions sont conduites aux portes de Paris

information fournie par AFP Video 08:42
6

L'équipe de France s'en sort face à l'Islande grâce à Kylian Mbappé

information fournie par France 24 07:13
7

"Bloquons tout", la mobilisation de la France "ric rac"

information fournie par France 24 07:34
8

Le stockage du CO2, fausse solution ?

information fournie par France 24 09:57
2
1

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
2

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
3

La terre tremble à nouveau en Afghanistan, déjà endeuillé par l'un de ses pires séismes

information fournie par AFP 02 sept.
2
4

À Pékin, Poutine remercie Kim pour l'aide des troupes nord-coréennes

information fournie par AFP Video 03 sept.
1
5

Top 5 IA du 03/09/2025

information fournie par Libertify 04 sept.
6

Garanties de sécurité à l'Ukraine : 26 pays se sont engagés à être présents "sur le sol, en mer ou dans les airs" (Macron)

information fournie par AFP 04 sept.
4
7

Le banh mi, un sandwich d'origine française adopté par le Vietnam

information fournie par AFP Video 04 sept.
8

Ukraine : le "soutien américain" sera finalisé "dans les prochains jours" (Macron)

information fournie par AFP Video 04 sept.
1

Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

information fournie par AFP 15 août
2
2

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
3

La perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky s'éloigne

information fournie par AFP 22 août
44
4

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
5

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
6

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août
7

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
8

Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank