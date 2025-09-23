Le procès de Cédric Jubillar devant les assises du Tarn, où il comparaît pour le meurtre de sa femme Delphine, un crime qu'il conteste, se poursuit mardi avec l'audition des premiers enquêteurs qui se sont penchés sur la disparition de l'infirmière en décembre 2020.
Procès de Cédric Jubillar: la disparition de son épouse Delphine à la loupe
