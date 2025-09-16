Mort de Robert Redford, géant du cinéma et incarnation d'une Amérique progressiste

L'acteur et réalisateur améridacain Robert Redford, le 25 mai 2013 au Festival de Cannes ( AFP / Valery HACHE )

Robert Redford, élégant symbole du 7e art aux Etats-Unis pendant plus d'un demi-siècle, est mort mardi à l'âge de 89 ans, laissant derrière lui un vaste héritage cinématographique et un message progressiste et écologiste.

L'acteur et réalisateur, engagé à gauche et parrain du film indépendant dans son pays, "est mort le 16 septembre 2025 dans sa maison de Sundance, dans les montagnes de l'Utah, l'endroit qu'il aimait, entouré par ceux qui l'aimaient", a déclaré son agente Cindi Berger dans un communiqué.

Donald Trump a salué la mémoire d'un "grand" du cinéma. "Il y a eu des années où il n'y avait personne de meilleur", a déclaré le président américain.

Pour l'actrice Jane Fonda, le Californien d'origine, né le 18 août 1936 à Santa Monica, était "une personne magnifique à tous égards".

Sa complice dans plusieurs films a aussi estimé dans un communiqué à l'AFP qu'il représentait "une Amérique pour laquelle nous devons continuer à nous battre".

- Cinéma indépendant -

L'acteur américain Robert Redford (d) et le réalisateur Sydney Pollack lors du Festival de Cannes en mai 1972 ( AFP / - )

Démocrate convaincu, écologiste, défenseur des tribus amérindiennes et fondateur du Festival du film de Sundance -devenu la référence internationale du film indépendant-, le cowboy aux longues mèches dorées a cherché toute sa vie à tracer sa voie, gardant dès qu'il pouvait se le permettre ses distances avec Hollywood.

"La vision de Bob (...) a lancé un mouvement qui, plus de quatre décennies plus tard, a inspiré des générations d'artistes et redéfini le cinéma aux États-Unis", ont salué les organisateurs de ce festival dans un communiqué.

Son engagement pour développer une communauté artistique qui ne détruise pas la montagne a fait de Sundance "un lieu de beauté et de paix, de sérénité et d'innocence", a assuré à l'AFP Monika Suter, une pâtissière suisse de 59 ans qui se rend sur place presque chaque année depuis 30 ans.

L'actrice et chanteuse américaine Barbra Streisand remet un Oscar d'honneur à l'acteur et réalisateur américain Robert Redford, le 24 mars 2002 lors de la 74e cérémonie des Oscars à Hollywood ( AFP / Timothy A. CLARY )

Les grands studios ont offert à Robert Redford quelque 70 rôles, pour la plupart des personnages positifs, engagés ("Les trois jours du Condor"), romanesques ("Gatsby le Magnifique") et inspirant la sympathie, même lorsqu'il jouait les escrocs comme dans "Butch Cassidy et le Kid", "L'Arnaque" ou son dernier "The Old Man and the Gun".

S'il a reçu un Oscar en 2002 pour l'ensemble de sa carrière, il n'a, comme acteur, jamais été récompensé pour un film en particulier, bien que plusieurs de ses prestations aient été saluées, dans "Jeremiah Johnson" (Palme d'Or en 1972), "Les hommes du président" (sur le scandale du Watergate, 4 Oscars en 1977) ou "Out of Africa" (7 Oscars en 1986).

"Un des lions s'en est allé", a réagi Meryl Streep, sa partenaire dans ce film. "Repose en paix, mon cher ami".

- "Sa classe, son sourire" -

Son amour du cinéma incite ensuite l'acteur à passer derrière la caméra. Il réalise, entre autres, "Des gens comme les autres", Oscar du Meilleur film et de la Meilleure réalisation en 1981, "Et au milieu coule une rivière" (1992) et "Sous surveillance" (2012).

En 1998, il révèle Scarlett Johansson, 14 ans, dans "L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux". "Bob m'a appris ce que pouvait être le métier d'acteur, et sa générosité et à sa patience m'ont inspirée à explorer les possibilités de cet art", a-t-elle salué dans un communiqué.

"Jeune, Bob a été si beau qu'on ne l'écoutait pas, on le regardait, ses gestes, sa classe, son sourire", a retracé pour l'AFP Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes. "Puis il a réalisé de grands films, il a inventé Sundance, il a vieilli, lui, le mythe".

Le président américain Barack Obama remet à l'acteur et réalisateur Robert Redford la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays, lors d'une cérémonie à la Maison Blanche, le 22 novembre 2016 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Pour l'actuel délégué général du plus grand festival de cinéma au monde, Thierry Frémaux, Robert Redford était même "plus qu'un mythe, il était un modèle", tant pour "cette vie consacrée au cinéma, une élégance inégalable dans son art", que pour "ses engagements et ses combats".

En novembre 2016, le président Barack Obama lui avait décerné la médaille présidentielle de la Liberté, plus haute récompense civile aux Etats-Unis.

Deux ans plus tard, en 2018, juste après "The Old Man and The Gun", l'octogénaire au visage parcheminé par le soleil et le vent des grands espaces annonçait sa retraite.