La Cour suprême brésilienne a commencé ses débats mardi en vue d’un verdict dans le procès de l'ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro et de sept autres co-accusés, accusés d'avoir fomenté un coup d'État pour tenter de rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2022.
Procès Bolsonaro au Brésil: début des audiences en vue du verdict
